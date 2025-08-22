Сбербанк (Россия) завершил выплату рекордных в истории банка дивидендов за 2024 год.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, общая сумма составила 786,9 млрд российских рублей (34,84 росс. рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции).

На выплату дивидендов было направлено 50% от чистой прибыли, что предусмотрено дивидендной политикой банка. Половину этой суммы — 393,46 млрд росс. рублей — получило государство как контролирующий акционер Сбера. Вторую половину банк выплатил более 2 миллионам физических и юридических лиц.

По данным опросов, 32% инвесторов планируют реинвестировать эти дивидендные выплаты в акции Сбера. Акции банка по-прежнему занимают первую строчку в «народном портфеле»: их доля в активах частных инвесторов в июле текущего года выросла до 38,4%. Из них обыкновенных — 31,3%, привилегированных — 7,1%.

«Уже три года подряд мы стабильно выплачиваем высокие дивиденды, демонстрируя приверженность человекоцентричной стратегии развития бизнеса, ориентированной на интересы наших клиентов и акционеров. Выплачиваемые нами рекордные дивиденды подтверждают ожидания акционеров, укрепляя их доверие и интерес к акциям Сбера. Регулярность дивидендных выплат подчеркивает нашу лидирующую позицию на российском финансовом рынке, способствует росту капитализации банка и укрепляет экономику нашей страны, привлекая новых инвесторов», – отметил заместитель председателя Правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.