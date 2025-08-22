ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В МАЛАЙЗИИ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕАЭС И АСЕАН ДО 2030 ГОДА


14:27 22.08.2025

Обсуждение текущих результатов и перспектив сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялось в рамках консультаций старших должностных лиц по экономике Россия – АСЕАН 21 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщает ЕЭК.

Евразийскую экономическую комиссию представил директор Департамента развития интеграции ЕЭК Микаел Беллуян.

Представитель ЕЭК подвел итоги реализации Программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН до 2025 года, отметив хорошую динамику развития диалога и высокий потенциал для его дальнейшего углубления.

«В этом году мы завершаем реализацию Программы сотрудничества на 2021-2025 годы. За этот период мы достигли значительных результатов. Сформирована и усилена институциональная база сотрудничества, апробированы новые форматы и механизмы взаимодействия, в том числе Дни ЕАЭС-АСЕАН, отраслевые семинары, выездные сессии бизнес-диалога», – рассказал Микаел Беллуян.

Директор департамента ЕЭК рассказал о работе над новой программой сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026-2030 годы.

«В этом документе акцент сделан как на уже проверенных форматах сотрудничества, так и на расширении отраслевого взаимодействия. Среди новых направлений – сельское хозяйство, конкурентная политика и правоприменение, трансграничные и международные грузоперевозки. В рамках новой программы особое внимание будет уделено развитию диалога по вопросам устойчивого развития, цифровизации, инноваций и технологического прогресса», – прокомментировал глава Департамента развития интеграции ЕЭК.

Микаел Беллуян обсудил с заместителем генерального секретаря АСЕАН Сатвиндером Сингхом планы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе в направлении предоставления ЕАЭС статуса секторального или диалогового партнера при АСЕАН.

На полях консультаций также состоялись рабочие встречи ЕЭК с партнерами из стран АСЕАН. С представителями Малайзии обсуждены перспективы формализации взаимодействия и проведения презентации ЕАЭС для официальных кругов этой страны в штаб-квартире ЕЭК.

С делегацией Индонезии проработаны вопросы проведения первого заседания совместной рабочей группы в рамках Меморандума о сотрудничестве.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2025
валюта курс
EUR 3.4547
USD 2.9790
RUB 3.6938
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4502 -0.0241
USD 2.9790 +0.0047
RUB 3.6938 -0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4550
USD 2.9680 2.9730
RUB 3.6850 3.6880
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1630
EUR/RUB 93.5500 93.6000
USD/RUB 80.5000 80.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте