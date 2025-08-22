Обсуждение текущих результатов и перспектив сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) состоялось в рамках консультаций старших должностных лиц по экономике Россия – АСЕАН 21 августа в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщает ЕЭК.

Евразийскую экономическую комиссию представил директор Департамента развития интеграции ЕЭК Микаел Беллуян.

Представитель ЕЭК подвел итоги реализации Программы сотрудничества между ЕЭК и АСЕАН до 2025 года, отметив хорошую динамику развития диалога и высокий потенциал для его дальнейшего углубления.

«В этом году мы завершаем реализацию Программы сотрудничества на 2021-2025 годы. За этот период мы достигли значительных результатов. Сформирована и усилена институциональная база сотрудничества, апробированы новые форматы и механизмы взаимодействия, в том числе Дни ЕАЭС-АСЕАН, отраслевые семинары, выездные сессии бизнес-диалога», – рассказал Микаел Беллуян.

Директор департамента ЕЭК рассказал о работе над новой программой сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2026-2030 годы.

«В этом документе акцент сделан как на уже проверенных форматах сотрудничества, так и на расширении отраслевого взаимодействия. Среди новых направлений – сельское хозяйство, конкурентная политика и правоприменение, трансграничные и международные грузоперевозки. В рамках новой программы особое внимание будет уделено развитию диалога по вопросам устойчивого развития, цифровизации, инноваций и технологического прогресса», – прокомментировал глава Департамента развития интеграции ЕЭК.

Микаел Беллуян обсудил с заместителем генерального секретаря АСЕАН Сатвиндером Сингхом планы сотрудничества на среднесрочную перспективу, в том числе в направлении предоставления ЕАЭС статуса секторального или диалогового партнера при АСЕАН.

На полях консультаций также состоялись рабочие встречи ЕЭК с партнерами из стран АСЕАН. С представителями Малайзии обсуждены перспективы формализации взаимодействия и проведения презентации ЕАЭС для официальных кругов этой страны в штаб-квартире ЕЭК.

С делегацией Индонезии проработаны вопросы проведения первого заседания совместной рабочей группы в рамках Меморандума о сотрудничестве.