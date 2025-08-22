На фоне растущего спроса на быструю цифровизацию в условиях импортозамещения, российский IT-рынок столкнулся с острым расколом мнений по поводу low-code платформ. В то время как 75% компаний, по данным Gartner, довольны результатами внедрения, почти четверть (23%) сталкиваются с серьезными проблемами масштабирования. Этот конфликт станет центральной темой публичных онлайн-дебатов, которые пройдут 22 августа в 15:00 по МСК.

Мероприятие соберет на одной площадке ведущих технических директоров и экспертов из компаний «Диасофт», Proscom, Agizo, Comindware и других ключевых игроков рынка для открытого обсуждения будущего low-code в России.

Дискуссия развернется вокруг ключевого вопроса: является ли low-code реальным инструментом для ускорения цифровизации и снижения зависимости от зарубежных технологий, или же он создает риски vendor lock-in и приводит к созданию негибких, некачественных систем? Противоречие подтверждается и в профессиональной среде: опрос Stack Overflow 2024 показал, что, хотя 47% разработчиков считают low-code полезным для прототипирования, 38% выражают серьезные опасения по поводу его надежности.

«Обещания сократить сроки и стоимость разработки звучат очень привлекательно, особенно сегодня. Но бизнес должен понимать, какова цена этих обещаний, — говорит один из организаторов трансляции. — Мы хотим открыто обсудить не только истории успеха, но и провальные проекты, которые в итоге пришлось переписывать на традиционных технологиях, что привело к двойным затратам».

В ходе дебатов эксперты рассмотрят реальные кейсы и затронут самые болезненные темы. Они обсудят, выдержат ли low-code приложения высокие нагрузки, соответствуют ли они корпоративным стандартам безопасности, и насколько сложно интегрировать их с существующими legacy-системами. Особое внимание будет уделено скрытым платежам за лицензии и ограниченным возможностям кастомизации, которые влияют на итоговую стоимость владения проектом.

Мероприятие ориентировано на технических и генеральных директоров, руководителей отделов разработки и бизнес-аналитиков, принимающих стратегические решения о выборе технологического стека. Зрители смогут в прямом эфире задавать вопросы экспертам и голосовать за наиболее убедительные аргументы.

Спикеры:

° Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт»

° Борис Соколов, ex-UDP Auto

° Константин Леладзе, CTO продукта Violet в Proscom

° Алексей Граков, руководитель компании Agizo, эксперт по интеграции low-code решений

° Валерий Самарский, директор департамента управления проектами Comindware

Трансляция состоится 22 августа в 15:00 по МСК. Участие бесплатное, регистрация не требуется.

Ссылки на трансляцию:

° YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kmCXBc5iL4w

° Rutube: https://rutube.ru/video/8859d9027a1caff6abd20b4652fec8f9/

° Telegram: https://t.me/DevQ_A