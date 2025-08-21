ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕЭК: ЕАЭС ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРОГРЕСС В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И АПК


13:18 21.08.2025

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян подчеркнула важность работы ЕЭК совместно со странами Евразийского экономического союза по интеграции производственных цепочек, развитию инновационных технологий и повышению конкурентоспособности предприятий государств-членов, сообщает ЕЭК.

На этой деятельности в рамках ЕАЭС Гоар Барсегян сделала акцент на пленарном заседании «Большое Евразийское партнерство: векторы и инструменты развития» в ходе II Ежегодной встречи участников Всемирного форума «Новая эпоха – новые пути», которая прошла в Москве.

«Союз демонстрирует стабильный прогресс в реализации стратегических целей по развитию промышленного сектора и АПК. Наши совместные проекты способствуют не только укреплению внутреннего рынка, но и повышению экспортного потенциала ЕАЭС на мировом уровне», – заявила министр ЕЭК.

Гоар Барсегян подчеркнула важность совместных усилий стран-участниц евразийской «пятерки» для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве. Хорошим примером, по её словам, является запуск в рамках ЕАЭС механизма финансовой поддержки промышленной кооперации.

«Учитывая успешный запуск механизма и его практическое применение в индустриальном секторе экономики, Комиссия в настоящее время работает над его распространением на агропромышленный комплекс», – подчеркнула Гоар Барсегян.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.08.2025
валюта курс
EUR 3.4663
USD 2.9743
RUB 3.6960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4743 -0.0047
USD 2.9743 +0.0005
RUB 3.6960 0
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4570 3.4640
USD 2.9630 2.9690
RUB 3.6850 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.6000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
