Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян подчеркнула важность работы ЕЭК совместно со странами Евразийского экономического союза по интеграции производственных цепочек, развитию инновационных технологий и повышению конкурентоспособности предприятий государств-членов, сообщает ЕЭК.

На этой деятельности в рамках ЕАЭС Гоар Барсегян сделала акцент на пленарном заседании «Большое Евразийское партнерство: векторы и инструменты развития» в ходе II Ежегодной встречи участников Всемирного форума «Новая эпоха – новые пути», которая прошла в Москве.

«Союз демонстрирует стабильный прогресс в реализации стратегических целей по развитию промышленного сектора и АПК. Наши совместные проекты способствуют не только укреплению внутреннего рынка, но и повышению экспортного потенциала ЕАЭС на мировом уровне», – заявила министр ЕЭК.

Гоар Барсегян подчеркнула важность совместных усилий стран-участниц евразийской «пятерки» для создания условий устойчивого экономического роста и расширения торговых связей на евразийском пространстве. Хорошим примером, по её словам, является запуск в рамках ЕАЭС механизма финансовой поддержки промышленной кооперации.

«Учитывая успешный запуск механизма и его практическое применение в индустриальном секторе экономики, Комиссия в настоящее время работает над его распространением на агропромышленный комплекс», – подчеркнула Гоар Барсегян.