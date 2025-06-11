Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов встретился с вице-премьером Республики Армения Мгером Григоряном.

Как сообщает ЕЭК, обсуждены актуальные вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе, такие как внедрение единой системы таможенного транзита ЕАЭС, упрощение пересечения таможенных границ, а также перспективы его совершенствования.

Стороны отметили важность конструктивного взаимодействия для обеспечения единства таможенного администрирования на всей территории Союза.

В ходе рабочего визита Руслан Давыдов также провел рабочую встречу с председателем Комитета государственных доходов Республики Эдуардом Акопяном. Глава таможенного блока Комиссии предметно обсудил с коллегами использование перспективных технологий в таможенной сфере, обмен таможенной информацией, контроль таможенной стоимости, реализацию Соглашения о единой системе таможенного транзита и применение навигационных пломб для отслеживания перевозок, а также планы дальнейшей работы.