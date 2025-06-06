Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев обсудил с руководством ЦНИИЧерМет им. И.П. Бардина развитие кооперационного сотрудничества в области металлургии на пространстве Евразийского экономического союза.

Как сообщает ЕЭК, собеседники рассмотрели перспективные направления промышленного сотрудничества в сфере технологического развития черной металлургии, освоение производства и применение нового вида износостойких сталей для различных отраслей промышленности (сельхозмашиностроения, автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, транспортировки углеводородного сырья, труб, подшипников с повышенным ресурсом), вопросы расширения отраслевого сотрудничества с государствами – наблюдателями при ЕАЭС.

«Новый механизм ЕЭК по финансовой поддержке кооперации в промышленности ЕАЭС может быть эффективно использован при создании новых металлургических производств и модернизации существующих мощностей в странах Союза», – отметил Николай Кушнарев.

ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» – научно-исследовательский институт, занимающийся разработками в области металловедения, металлургической технологии и физики металлов.