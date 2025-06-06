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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕЭК ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОМСОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН ЕАЭС
09:09 06.06.2025
Директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев обсудил с руководством ЦНИИЧерМет им. И.П. Бардина развитие кооперационного сотрудничества в области металлургии на пространстве Евразийского экономического союза.
Как сообщает ЕЭК, собеседники рассмотрели перспективные направления промышленного сотрудничества в сфере технологического развития черной металлургии, освоение производства и применение нового вида износостойких сталей для различных отраслей промышленности (сельхозмашиностроения, автомобилестроения, железнодорожного машиностроения, транспортировки углеводородного сырья, труб, подшипников с повышенным ресурсом), вопросы расширения отраслевого сотрудничества с государствами – наблюдателями при ЕАЭС.
«Новый механизм ЕЭК по финансовой поддержке кооперации в промышленности ЕАЭС может быть эффективно использован при создании новых металлургических производств и модернизации существующих мощностей в странах Союза», – отметил Николай Кушнарев.
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» – научно-исследовательский институт, занимающийся разработками в области металловедения, металлургической технологии и физики металлов.
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