На состоявшемся 5 июня 2025 года в Душанбе очередном заседании Совета глав правительств СНГ подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в развитии отраслей тяжелого машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Эта отрасль по праву считается одной из ведущих областей промышленности государств Содружества, на долю которой приходится более половины продукции, производимой машиностроительным комплексом. Это существенно влияет на структуру национальных экономик и уровень их конкурентоспособности.

Необходимость подготовки проекта Соглашения обусловлена экономической целесообразностью, увеличением технологических возможностей, а также потребностью в объединении усилий органов государственной власти, промышленных предприятий и отраслевых научных организаций государств Содружества для поддержки производителей в конкурентной среде, продвижения их продукции и внедрения новых научно-технических достижений в промышленный сектор государств СНГ.

Проект Соглашения был разработан таджикской стороной и базируется на основных положениях Концепции дальнейшего развития СНГ, Плана основных мероприятий по ее реализации, Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, Концепции развития промышленной кооперации и других основополагающих документах, стимулирующих сотрудничество в области промышленности и новых технологий.

В документе акцентируется внимание на активизации работы по обмену информацией и лучшими практиками в сфере промышленности, подготовке высококвалифицированных кадров, развитии сотрудничества в новых технологических направлениях, обеспечении модернизации технологий производства, создании и содействии функционированию производственных цепочек, способствующих увеличению объемов производства и экспорта инновационной, конкурентоспособной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости, в том числе ориентированной на экспорт в третьи страны.

Среди основных направлений совместной деятельности определены инновационное развитие и модернизация технологий и оборудования тяжелого машиностроения, развитие отраслей машиностроения, осуществляющих разработку и производство машин, техники и оборудования для металлургической, горнодобывающей, энергетической, нефтегазовой и химической промышленности, а также производство крупногабаритных металлоконструкций и изделий.