ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


В СНГ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ


14:14 05.06.2025

На состоявшемся 5 июня 2025 года в Душанбе очередном заседании Совета глав правительств СНГ подписано Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в развитии отраслей тяжелого машиностроения. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Эта отрасль по праву считается одной из ведущих областей промышленности государств Содружества, на долю которой приходится более половины продукции, производимой машиностроительным комплексом. Это существенно влияет на структуру национальных экономик и уровень их конкурентоспособности.

Необходимость подготовки проекта Соглашения обусловлена экономической целесообразностью, увеличением технологических возможностей, а также потребностью в объединении усилий органов государственной власти, промышленных предприятий и отраслевых научных организаций государств Содружества для поддержки производителей в конкурентной среде, продвижения их продукции и внедрения новых научно-технических достижений в промышленный сектор государств СНГ.

Проект Соглашения был разработан таджикской стороной и базируется на основных положениях Концепции дальнейшего развития СНГ, Плана основных мероприятий по ее реализации, Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, Концепции развития промышленной кооперации и других основополагающих документах, стимулирующих сотрудничество в области промышленности и новых технологий.

В документе акцентируется внимание на активизации работы по обмену информацией и лучшими практиками в сфере промышленности, подготовке высококвалифицированных кадров, развитии сотрудничества в новых технологических направлениях, обеспечении модернизации технологий производства, создании и содействии функционированию производственных цепочек, способствующих увеличению объемов производства и экспорта инновационной, конкурентоспособной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости, в том числе ориентированной на экспорт в третьи страны.

Среди основных направлений совместной деятельности определены инновационное развитие и модернизация технологий и оборудования тяжелого машиностроения, развитие отраслей машиностроения, осуществляющих разработку и производство машин, техники и оборудования для металлургической, горнодобывающей, энергетической, нефтегазовой и химической промышленности, а также производство крупногабаритных металлоконструкций и изделий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2025
валюта курс
EUR 3.4258
USD 3.0008
RUB 3.7798
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4160 -0.0065
USD 3.0008 +0.0127
RUB 3.7798 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4280
USD 2.9920 2.9970
RUB 3.7720 3.7750
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1445 1.1460
EUR/RUB 90.9000 91.1000
USD/RUB 79.3000 79.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте