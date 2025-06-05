Экономический рост наблюдается во всех странах СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в узком составе, сообщает Telegram-канал Правительства.

«Второй год подряд темпы роста ВВП в государствах СНГ превышают среднемировые. Такая тенденция наглядно подтверждает получение конкретных выгод каждым государством-участником от экономической интеграции в рамках Содружества», - подчеркнул премьер.

Вместе с тем Александр Турчин отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом: «Мы не можем игнорировать турбулентность на мировом рынке в силу различных обстоятельств»

Также премьер-министр обозначил приоритетные направления экономического взаимодействия для развития Содружества:

- использование механизмов свободной торговли товарами и услугами, а также устранение барьеров во взаимной торговле;

- формирование научно-технологического пространства СНГ для достижения технологического суверенитета;

- расширение промышленной кооперации и повышение уровня локализации выпускаемой продукции;

- цифровизация и широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий;

- налаживание практического сотрудничества отраслевых советов и базовых организаций;

- укрепление международного статуса СНГ.