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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ТУРЧИН: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НАБЛЮДАЕТСЯ ВО ВСЕХ СТРАНАХ СНГ
10:21 05.06.2025
Экономический рост наблюдается во всех странах СНГ. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин в ходе заседания Совета глав правительств СНГ в узком составе, сообщает Telegram-канал Правительства.
«Второй год подряд темпы роста ВВП в государствах СНГ превышают среднемировые. Такая тенденция наглядно подтверждает получение конкретных выгод каждым государством-участником от экономической интеграции в рамках Содружества», - подчеркнул премьер.
Вместе с тем Александр Турчин отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом: «Мы не можем игнорировать турбулентность на мировом рынке в силу различных обстоятельств»
Также премьер-министр обозначил приоритетные направления экономического взаимодействия для развития Содружества:
- использование механизмов свободной торговли товарами и услугами, а также устранение барьеров во взаимной торговле;
- формирование научно-технологического пространства СНГ для достижения технологического суверенитета;
- расширение промышленной кооперации и повышение уровня локализации выпускаемой продукции;
- цифровизация и широкое внедрение современных информационно-коммуникационных технологий;
- налаживание практического сотрудничества отраслевых советов и базовых организаций;
- укрепление международного статуса СНГ.
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