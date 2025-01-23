Вступило в силу Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, подписанное 14 октября 2022 года в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

Письменные уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документа, в Исполнительный комитет СНГ прислали три страны – участницы Соглашения. Таким образом, в соответствии со Статьей 31 названного Соглашения последнее действует с 22 января 2025 года для Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, уведомления от которых и были получены.

Напомним, что Соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции было разработано в целях выполнения Плана основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития СНГ и Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2008–2010 годы.

Участницами документа также являются Армения, Казахстан, Россия и Узбекистан.

В Соглашении прописаны цели, задачи, направления и формы сотрудничества, принципы формирования нормативной правовой базы, обмена информацией и исполнения запросов, а также вопросы конфискации доходов, полученных коррупционным путем.

Согласно документу страны Содружества будут оказывать друг другу правовую помощь по делам о коррупционных правонарушениях, сотрудничать в розыске и возвращении активов коррупционеров, обмениваться оперативной информацией, нормативными документами, разрабатывать соответствующие программы, проводить подготовку и повышение квалификации кадров.