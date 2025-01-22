В 2025 году Республика Таджикистан председательствует в Содружестве Независимых Государств, в том числе в Комиссии по экономическим вопросам.

22 января в Москве состоялось первое в этом году заседание Комиссии под председательством посла Республики Таджикистан в Российской Федерации, Полномочного представителя Республики Таджикистан в Комиссии Гулмахмадзоды Д.К., в ходе которого рассмотрен широкий круг вопросов экономического сотрудничества государств – участников СНГ.

Как сообщает пресс-служба Исполкома СНГ, в рамках заседания представлены Концепция председательства Республики Таджикистан в Содружестве Независимых Государств в 2025 году и Концепция деятельности и приоритеты Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия.

В рамках заседания был рассмотрен проект Концепции гармонизации национальных систем организации воздушного движения государств – участников Содружества Независимых Государств. Проект Концепции разработан на основе предложений заинтересованных государств – участников СНГ и предусматривает программный и гибкий системный технический подход, позволяющий всем государствам совершенствовать национальные планы развития систем ОрВД, исходя из эксплуатационных требований. Мероприятия проекта Концепции направлены на гармонизацию национальных аэронавигационных систем с целью повышения экономической эффективности использования воздушного пространства государств – участников СНГ, обеспечение «прозрачных» границ для международной аэронавигации и обслуживания пользователей воздушного пространства на основе единых правил и технологий.

Ожидаемым результатом их реализации является повышение безопасности, регулярности и экономичности полетов воздушных судов гражданской авиации и качества обслуживания воздушного движения.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о внесении изменений в Положение о Межгосударственном совете «Радионавигация». В соответствии с изменениями предлагается передать функции постоянно действующего рабочего органа Совета федеральному государственному бюджетному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники». Указанный институт, являющийся головной научно-исследовательской и экспертной организацией Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, обладает необходимыми компетенциями в области радионавигации и высококвалифицированным кадровым потенциалом.

В рамках заседания членам Комиссии была представлена Информация об итогах реализации Основных направлений (плана) развития радионавигации государств – участников СНГ на 2019–2024 годы, утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 25 октября 2019 года. В Информации отмечено, что за счет повышения точности и доступности позиционирования, обеспечения целостности навигационного поля, а также расширения перечня доступных услуг для гражданских потребителей государств – участников СНГ достигнуты значительные результаты в развитии средств радионавигации и обеспечены возможности их применения в сфере геодезии и картографии, созданы условия для внедрения точного земледелия, автоматизированной обработки экстренных вызовов, развития технологии беспилотного транспорта.

В ходе заседания был одобрен проект Решения Экономического совета СНГ о придании статуса технологической платформы в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года платформе НИОКР-сервисов RnD Market. Основными задачами платформы являются автоматизация и упрощение процесса поиска исполнителя или заказчика на НИОКР и реверс-инжиниринг, обеспечение их связи, а также предоставление всего сервиса сопровождения сделок, подготовка технических заданий и др.

Платформа уже успешно функционирует в рамках СНГ. Так, в 2023 году на платформе были созданы модули для работы компаний и организаций из Республики Армения и Республики Беларусь, в 2024 году были зарегистрированы и начали работу пользователи из Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Планируется подключение более 300 организаций из государств – участников СНГ.

Членами Комиссии также был одобрен проект Решения Экономического совета СНГ о придании статуса базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по повышению квалификации и переподготовке кадров в области контроля качества генетического материала, лекарственных средств для ветеринарного применения и продовольственного сырья животного происхождения федеральному государственному бюджетному учреждению «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов». Принятие решения по данному вопросу окажет содействие в решении важных задач, связанных с обеспечением выпуска продукции животноводства, отвечающей требованиям безопасности, совершенствованием системы подготовки кадров, а также дальнейшим развитием науки и практической реализации ее достижений.

На заседании рассмотрен отчет о деятельности базовой организации государств – участников Содружества Независимых Государств по развитию исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс» - Федерального государственного бюджетного учреждения НИЦ «Курчатовский институт». В представленном Отчете содержится информация о деятельности НИЦ «Курчатовский институт» за период 2022–2024 годов. В рамках реализации функций базовой организации НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет научно-исследовательскую деятельность в области синхротронных и нейтронных исследований, принимает участие в разработке и экспертной оценке научных программ организаций государств – участников СНГ, направленных на проведение научно-исследовательских проектов класса «мегасайенс», а также содействует развитию исследовательских и образовательных программ в данной области.

В рамках заседания были одобрены проект повестки дня 105-го заседания Экономического совета Содружества Независимых Государств и

План работы Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ на 2025 год.

Следующее заседание Комиссии запланировано на 19 февраля 2025 года.