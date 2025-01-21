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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС УСТАНОВИЛ ПРАВИЛА НЕТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОВАРОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ


17:06 21.01.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии определила особенности ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, к которым применяются меры нетарифного регулирования. Об этом сообщает ЕЭК.

«Проект решения был подготовлен в связи с принятием в прошлом году поправок в Таможенный кодекс Союза, которым как раз и вводится категория товаров электронной торговли, – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. – Документом предусматривается, что в отношении практически всех покупок, приобретенных физическими лицами, будет действовать режим, не ухудшающий положение физических лиц, ввозящих сегодня разрешенные товары для личного пользования».

В частности, остается возможность ввоза устройств с шифровальными компонентами (телефоны, смарт-часы). Одновременно запрещается ввоз драгоценных камней и драгоценных металлов, лекарственных средств, специальных технических средств, пестицидов, озоноразрушающих, ядовитых, наркотических и психотропных веществ, оружия и ряда других товаров.

Запрет призван защитить граждан стран Союза от некачественной и небезопасной продукции. При этом в части лекарственных средств было решено в последующем проработать вопрос реализации возможности их ввоза. Также будет проработана возможность ввоза физическими лицами иных категорий товаров с учетом заинтересованности государств-членов ЕАЭС.

Предполагается, что принятое решение в части нетарифного регулирования вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования. В то же время это случится не раньше вступления в силу поправок в Таможенный кодекс, которые, в свою очередь, начнут действовать после выполнения всеми странами ЕАЭС соответствующих внутригосударственных процедур.

При этом Андрей Слепнев напомнил о том, что с учетом выделения категории товаров электронной торговли в ближайшее время будет также принят ряд других решений, которые касаются в том числе вопросов таможенно-тарифного регулирования.
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