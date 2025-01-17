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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


ЕАЭС ЗАВЕРШИЛ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ С ИРАНОМ


12:30 20.01.2025

eaeunion.org/news/andrey-slepnev-eaes-zavershil-neobkhodimye-dlya-vstupleniya-v-silu-soglasheniya-o-svobodnoy-torgovle/"> сообщает ЕЭК.

«В настоящее время процедуры, необходимые для вступления в силу соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран, в ЕАЭС завершены. Ожидаем, что в ближайшее время они завершатся и в Иране», – отметил министр ЕЭК в ходе выступления на мероприятии, выразив уверенность, что документ заработает уже в ближайшие месяцы.

При этом Андрей Слепнев подчеркнул, что для реализации всего имеющегося потенциала роста торгово-экономического взаимодействия необходимо не только развивать сотрудничество по вопросам взаимного интереса на межгосударственном уровне, но и оказывать содействие укреплению контактов между деловыми кругами стран-партнеров.

Он призвал бизнес активно участвовать в имплементации соглашения, включая работу в рамках формируемых механизмов взаимодействия с учетом статуса наблюдателя Ирана при ЕАЭС. Как сказал министр ЕЭК, это позволит достичь полноценного раскрытия имеющихся договоренностей.
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