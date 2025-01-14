Коллегия Евразийской экономической комиссии актуализировала Порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации и структуру этого документа. В нем появится возможность указывать сведения об акцизных марках. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Ранее Коллегия Комиссии отменила существовавшее много лет ограничение в применение упрощений в отношении подакцизных товаров. Принятое сегодня решение обеспечивает практическую реализацию возможности применения одного из самых востребованных УЭО упрощений, связанных с выпуском до подачи, в отношении подакцизных товаров.

«Принятые изменения расширят возможности применения упрощенного заявления и, соответственно, упрощений для уполномоченных экономических операторов, что будет способствовать дальнейшему развитию этого института в русле основных международных тенденций», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

Заявление о выпуске до подачи декларации на товары – это упрощенный таможенный документ, где отражаются минимальные сведения для таможенного контроля, и товар фактически выпускается до подачи общеустановленной формы декларации на товары.

Указанным документом активно пользуются уполномоченные экономические операторы (УЭО), для которых выпуск товаров до подачи декларации является одним из предоставляемых упрощений.

Институт уполномоченного экономического оператора – это международно признанный стандарт партнёрской программы, а УЭО – особая категория лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.

Аналогичные сведения указываются в декларации на товары, порядок заполнения которой утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке её заполнения».