ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии


КОЛЛЕГИЯ ЕЭК РАСШИРИЛА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ТОВАРОВ ДО ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ


12:42 15.01.2025

Коллегия Евразийской экономической комиссии актуализировала Порядок заполнения заявления о выпуске товаров до подачи декларации и структуру этого документа. В нем появится возможность указывать сведения об акцизных марках. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Ранее Коллегия Комиссии отменила существовавшее много лет ограничение в применение упрощений в отношении подакцизных товаров. Принятое сегодня решение обеспечивает практическую реализацию возможности применения одного из самых востребованных УЭО упрощений, связанных с выпуском до подачи, в отношении подакцизных товаров.

«Принятые изменения расширят возможности применения упрощенного заявления и, соответственно, упрощений для уполномоченных экономических операторов, что будет способствовать дальнейшему развитию этого института в русле основных международных тенденций», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Руслан Давыдов.

Заявление о выпуске до подачи декларации на товары – это упрощенный таможенный документ, где отражаются минимальные сведения для таможенного контроля, и товар фактически выпускается до подачи общеустановленной формы декларации на товары.

Указанным документом активно пользуются уполномоченные экономические операторы (УЭО), для которых выпуск товаров до подачи декларации является одним из предоставляемых упрощений.

Институт уполномоченного экономического оператора – это международно признанный стандарт партнёрской программы, а УЭО – особая категория лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.

Аналогичные сведения указываются в декларации на товары, порядок заполнения которой утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 257 «О форме декларации на товары и порядке её заполнения».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.01.2025
валюта курс
EUR 3.5873
USD 3.4960
RUB 3.3990
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2025
валюта курс +/-
USD 3.4960 -0.0023
RUB 3.3990 -0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6220 3.6250
USD 3.4610 3.4680
RUB 3.3720 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0470
EUR/RUB 107.2000 107.5000
USD/RUB 102.5500 102.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте