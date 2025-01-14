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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС ВВЕДЕТ ПОШЛИНУ НА ЛИТЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ, ТАИЛАНДА, ТУРЦИИ И МАЛАЙЗИИ
15:43 14.01.2025
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии.
Как сообщает ЕЭК, Мера будет касаться как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, укомплектованных или не укомплектованных шиной. Срок ее действия составит пять лет. Пошлина установлена в размерах 9,38-42,82% от таможенной стоимости в зависимости от страны производства.
Решение принято по итогам антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 1 марта 2023 года по заявлению ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия».
По результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из названных стран, и материального ущерба отрасли экономики Евразийского экономического союза.
«Ценовая политика производителей литых алюминиевых колесных дисков из демпингующих стран привела к тому, что наши собственные компании в условиях потери доли на внутреннем рынке не смогли увеличить цену реализации товара соразмерно росту его себестоимости. В результате их продажи стали убыточными, а рентабельность производства – отрицательной», – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
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