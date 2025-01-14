Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии.

Как сообщает ЕЭК, Мера будет касаться как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, укомплектованных или не укомплектованных шиной. Срок ее действия составит пять лет. Пошлина установлена в размерах 9,38-42,82% от таможенной стоимости в зависимости от страны производства.

Решение принято по итогам антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 1 марта 2023 года по заявлению ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия».

По результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из названных стран, и материального ущерба отрасли экономики Евразийского экономического союза.

«Ценовая политика производителей литых алюминиевых колесных дисков из демпингующих стран привела к тому, что наши собственные компании в условиях потери доли на внутреннем рынке не смогли увеличить цену реализации товара соразмерно росту его себестоимости. В результате их продажи стали убыточными, а рентабельность производства – отрицательной», – пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу через 30 календарных дней с даты его официального опубликования.