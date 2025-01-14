По итогам 2024 года в Россию было ввезено 1 млн 017,1 тыс. новых автотранспортных средств. Это на 23% больше, чем в 2023 году (829 тыс. шт.). Об этом рассказали эксперты агентства « АВТОСТАТ» в ходе традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России ».

Стоит отметить, что все сегменты, кроме грузовых автомобилей, в прошлом году продемонстрировали положительную динамику импорта. Наибольший рост тут наблюдается у легких коммерческих автомобилей (+38%). Всего же за отчетный период было импортировано 12,1 тыс. LCV.

Кроме того, рост объемов ввоза в 2024 году отмечен у легковых машин (+31% до 924,6 тыс. шт.) и автобусов (+12% до 4,3 тыс. шт.). В сегменте грузовых автомобилей зафиксировано падение импорта на 31% (до 76,2 тыс. шт.). Как отмечают эксперты, это во многом связано с высокой базой 2023 года.

Более подробно импорт автомобилей и авторынок в целом обсудим в рамках 15-го ежегодного форума автобизнеса «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 13 февраля в Москве.