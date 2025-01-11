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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЕАЭС И КНР АКТУАЛИЗИРУЮТ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
14:03 11.01.2025
На площадке Евразийской экономической комиссии 10 января состоялась рабочая встреча директора Департамента торговой политики ЕЭК Владимира Серпикова с полномочным министром по торгово-экономическим вопросам Посольства Китайской Народной Республики в Российской Федерации Лю Цзинем, сообщает ЕЭК.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия, статус исполнения договоренностей четвертого заседания Совместной комиссии по имплементации Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом и Китаем, а также реализацию дорожной карты ЕАЭС – КНР, утвержденной в 2023 году.
Кроме того, достигнута договоренность о начале активной подготовки к пятому заседанию Совместной комиссии, запланированному к проведению в 2025 году в одной из стран Союза.
«Предлагаю провести в текущем году работу по актуализации дорожной карты, включив в нее наиболее востребованные направления сотрудничества, которые будут способствовать дальнейшему росту торговли между нашими государствами», – отметил Владимир Серпиков.
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