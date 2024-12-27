Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов. Изменения предусмотрены Указанием Банка России № 6956-У.

Как сообщает пресс-служба Банка России, документ также предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в Указание включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчета.

Перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса (расчет на основе данных валютного рынка или на основе кросс-курсов) размещен на сайте.

Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке.