На заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря главы государств Евразийского экономического союза утвердили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2025 год. Об этом сообщает ЕЭК.

Основные направления международной деятельности являются системообразующим документом Союза в этой сфере и разрабатываются в соответствии с рекомендациями государств-членов.

В приоритете – продолжение диалога по торгово-экономическим вопросам с ближайшими соседями, развитие сотрудничества с государствами – наблюдателями при Союзе, углубление взаимодействия с ключевыми интеграционными объединениями Евразии, Африки и Латинской Америки, международное позиционирование Союза как полюса экономического притяжения.

Отдельный акцент сделан на повышении транспортной связанности ЕАЭС с активно развивающимися рынками третьих стран путем развития евразийских транспортных коридоров, а также на создании благоприятных условий для бизнеса стран Союза в части ведения внешнеэкономической деятельности.

В 2025 году усилия ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии будут направлены на развитие сложившихся механизмов сотрудничества, в том числе в рамках меморандумов, деклараций и торговых соглашений. Среди международных организаций, сотрудничество с которыми имеет важное значение, отмечены Организация Объединенных Наций (ООН), ее региональные комиссии и профильные организации, Всемирная таможенная организация (ВТамО), Всемирная торговая организация (ВТО) и другие. Среди региональных объединений – СНГ, СВМДА, ШОС, АСЕАН, Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР), Африканский союз, субрегиональные интеграционные объединения в Африке и другие структуры.

Планируется и далее развивать торгово-экономическое сотрудничество с государствами – членами СНГ, странами – участницами БРИКС, с Китаем, Вьетнамом, Сербией, Сингапуром и Ираном в соответствии с торговыми соглашениями, а также другими государствами, проявляющими заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве.