Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота (КРС), предназначенного для производства мясной продукции.

Как сообщает ЕЭК, речь идет о возможности ввоза в 2024 году данной продукции в следующих объемах: для Армении – до 8,5 тыс. тонн, для Беларуси – до 7,5 тыс. тонн, для Казахстана – до 5 тыс. тонн, для Кыргызской Республики – до 3,5 тыс. тонн и для Российской Федерации – до 100 тыс. тонн.

Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на восполнение дефицита мясосырья на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, развитие производства готовых мясных и колбасных изделий перерабатывающими предприятиями, снижение себестоимости такого производства, а также сдерживание роста цен на готовую продукцию.

Тарифная льгота будет предоставляться в отношении мяса КРС, предназначенного исключительно для промышленной переработки и производства готовой продукции, при условии подтверждения уполномоченным органом целевого назначения ввозимого товара. Такое мясосырье не относится к высококачественной говядине, которая в основном производится на внутреннем рынке. Дефицит рассматриваемого мясосырья в ЕАЭС компенсируется в основном за счет импортных поставок из стран Латинской Америки и Индии.

Решением Совета комиссии по данному вопросу предусмотрены соответствующие ограничения по конечному использованию мяса КРС, а также готовой продукции, произведенной с его использованием.