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Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТОВАРОВ В ЕАЭС МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
17:26 24.11.2023
Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.
Как сообщает ЕЭК, предусматривается, что некоторые нормы документа будут применяться по мере готовности государств-членов Евразийского экономического союза в соответствии с национальным законодательством. Например, возможность выдачи лицензий и разрешений в форме электронного документа в автоматическом режиме, если это предусмотрено законодательством страны ЕАЭС. В этом случае также появляется опция использования обязательного набора сведений из внешнеторгового договора (контракта).
«Стремительное развитие цифровизации диктует необходимость принятия подобных решений, которые, несомненно, упростят бюрократические процедуры, а также в позитивном ключе повлияют на условия ведения бизнеса в ЕАЭС», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Для подготовки государств-членов к реализации новых правил решение вступает в силу по истечении 60 календарных дней с даты вступления в силу протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС, подписанного 25 мая 2023 года и выделяющего правила выдачи лицензий и разрешений в самостоятельный документ.
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