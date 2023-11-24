Совет Евразийской экономической комиссии утвердил новую редакцию правил выдачи лицензий и разрешений на экспорт и импорт товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами.

Как сообщает ЕЭК, предусматривается, что некоторые нормы документа будут применяться по мере готовности государств-членов Евразийского экономического союза в соответствии с национальным законодательством. Например, возможность выдачи лицензий и разрешений в форме электронного документа в автоматическом режиме, если это предусмотрено законодательством страны ЕАЭС. В этом случае также появляется опция использования обязательного набора сведений из внешнеторгового договора (контракта).

«Стремительное развитие цифровизации диктует необходимость принятия подобных решений, которые, несомненно, упростят бюрократические процедуры, а также в позитивном ключе повлияют на условия ведения бизнеса в ЕАЭС», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Для подготовки государств-членов к реализации новых правил решение вступает в силу по истечении 60 календарных дней с даты вступления в силу протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС, подписанного 25 мая 2023 года и выделяющего правила выдачи лицензий и разрешений в самостоятельный документ.