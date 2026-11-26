В Минске и в Москве 26 ноября 2026 года состоялось совместное заседание Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку и Комиссии Парламентского Собрания по экономической политике. Об этом сообщает пресс-служба ПС.

В мероприятии также приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства экономики Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Счетной палаты Российской Федерации.

Комиссии приняли к сведению информацию Постоянного Комитета Союзного государства о результатах реализации предложений и рекомендаций контрольных органов. Парламентарии отметили, что часть поручений выполнена, однако по ряду направлений установленные сроки истекли, а работа не завершена. В связи с этим депутаты рекомендовали Постоянному Комитету Союзного государства принять дополнительные меры и продлить сроки выполнения отдельных поручений.

В части реализации рекомендаций по формированию общего информационного пространства отмечено, что разработан проект Стратегии на период 2026–2030 годов, однако документ до настоящего времени не утвержден. В текущем году прекращена деятельность ТРО Союза, а Медиакомпанией Союзного государства запущен телеканал «Союзный», что позволило исключить двойное финансирование телерадиовещания. При этом не завершена работа по передаче прав на фильмы «Брестская крепость» и «Крепость». Депутаты рекомендовали завершить согласование проекта Стратегии и внести проекты решений об определении получателя имущественных прав на указанные фильмы с целью пополнения доходной части союзного бюджета.

Парламентарии обратили внимание на необходимость обеспечения полноты учета имущества, созданного в результате реализации программ и проектов Союзного государства. Отмечено, что действующим порядком ведения Реестра имущества не предусмотрен учет объектов интеллектуальной собственности и имущества, сведения о котором составляют государственную тайну. Срок выполнения поручения истек, рекомендовано продлить его до 1 апреля 2027 года.

Рассматривая рекомендации по итогам реализации программы Союзного государства «Интелавто» (2022–2025 годы), депутаты отметили, что идет доработка итогового отчета и устранение нарушений, отмеченных контрольными органами и профильными комиссиями Парламентского Собрания. Срок представления итогового отчета для рассмотрения Советом Министров Союзного государства истек 1 июля 2026 года. Депутаты – участники совместного заседания рекомендовали государственным заказчикам ускорить доработку отчета с учетом замечаний и внести его на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.

Отдельное внимание уделено совершенствованию методологии оплаты труда работников органов и организаций Союзного государства. По результатам анализа выявлены различия в оплате труда по аналогичным должностям. Постоянным Комитетом Союзного государства подготовлен проект постановления Высшего Государственного Совета о едином порядке оплаты труда, который направлен на согласование в министерства финансов двух стран. Согласование с марта 2026 года не завершено. Комиссии рекомендовали ответственным органам исполнительной власти совместно с Постоянным Комитетом до 1 января 2027 года завершить подготовку и согласование проекта единого порядка оплаты труда должностных лиц Союзного государства и внести его на утверждение Совета Министров с учетом подходов, предложенных российской стороной во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № Пр-1063 и Правительства Российской Федерации от 22 мая 2025 г. № АО-П2-18315.

Комиссии также рекомендовали Постоянному Комитету обеспечить контроль за своевременным представлением государственными заказчиками ежеквартальных отчетов и документов, подтверждающих выполнение работ.

Кроме того, депутаты отметили, что проработан механизм размещения временно свободных средств бюджета Союзного государства на банковских депозитах с участием Федерального казначейства в качестве агента. Соответствующий Декрет Высшего Государственного Совета утвержден 28 сентября 2026 года. Комиссии рекомендовали Постоянному Комитету приступить к выполнению Декрета. Вопрос пополнения доходной части бюджета, в том числе управления временно свободными бюджетными средствами, оставлен на контроле Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку.

Принятые на совместном заседании комиссий решения будут направлены в Постоянный Комитет Союзного государства, заинтересованные министерства и ведомства государств – участников Союзного государства.