Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Александра Яковчица в формате ВКС состоялось четвертое заседание Совета Союзного государства по защите прав потребителей.

В работе приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители МАРТ, Роспотребнадзора и общественных объединений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, представители ведомств доложили о правоприменительной практике Единых правил в области защиты прав потребителей. В частности, речь шла о защите потребителей при реализации цифровых продуктов. Отдельным блоком стал анализ правоприменительной практики по выявлению недостатков в технически сложных товарах.

«В ходе взаимодействия нашими ведомствами налажен эффективный обмен правоприменительным опытом, обеспечен системный диалог, что позволяет оперативно вырабатывать согласованные подходы к регулированию и унификации национальных законодательств, устранению правовых барьеров и созданию равных, прозрачных условий для добросовестных участников рынка», – отметил Александр Яковчиц.