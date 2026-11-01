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Союзное государство
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
10:48 26.11.2026
Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Александра Яковчица в формате ВКС состоялось четвертое заседание Совета Союзного государства по защите прав потребителей.
В работе приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители МАРТ, Роспотребнадзора и общественных объединений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, представители ведомств доложили о правоприменительной практике Единых правил в области защиты прав потребителей. В частности, речь шла о защите потребителей при реализации цифровых продуктов. Отдельным блоком стал анализ правоприменительной практики по выявлению недостатков в технически сложных товарах.
«В ходе взаимодействия нашими ведомствами налажен эффективный обмен правоприменительным опытом, обеспечен системный диалог, что позволяет оперативно вырабатывать согласованные подходы к регулированию и унификации национальных законодательств, устранению правовых барьеров и созданию равных, прозрачных условий для добросовестных участников рынка», – отметил Александр Яковчиц.
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