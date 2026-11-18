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Союзное государство
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА «ИНТЕГРАЦИЯ» СТАРТОВАЛ В МОСКВЕ
11:04 19.11.2026
Официальное открытие Форума на тему «Перспективные направления развития экономики Союзного государства» проходит в эти минуты в Президент-отеле Москвы, сообщает портал soyuz.by
Модератор диалоговой площадки - государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев.
Форум нацелен на всестороннее развитие деловых связей между предприятиями России и Беларуси, укрепление межрегионального и приграничного сотрудничества и содействие бизнесу в эффективном использовании интеграционных преимуществ двух государств.
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