Союзное государство

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА «ИНТЕГРАЦИЯ» СТАРТОВАЛ В МОСКВЕ

11:04 19.11.2026 Официальное открытие Форума на тему «Перспективные направления развития экономики Союзного государства» проходит в эти минуты в Президент-отеле Москвы, сообщает портал soyuz.by Модератор диалоговой площадки - государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев. Форум нацелен на всестороннее развитие деловых связей между предприятиями России и Беларуси, укрепление межрегионального и приграничного сотрудничества и содействие бизнесу в эффективном использовании интеграционных преимуществ двух государств.