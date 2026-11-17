Союзное государство

ПРОЕКТ СОЮЗНОГО БЮДЖЕТА НА 2027 ГОД ОДОБРЕН СОВМИНОМ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

10:45 18.11.2026 Проект союзного бюджета на 2027 год одобрен Советом Министров Союзного государства, сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси. Доходы бюджета запланированы в объеме 8060,3 млн росс. рублей. Основной источник поступления доходов — согласованные отчисления двух стран в размере 6918,6 млн росс. рублей. Расходы — 6244,6 млн росс. рублей. Их направят на финансирование пяти программ и трех проектов, реализацию 36 мероприятий, функционирование органов Союзного государства и АНО «Медиакомпания Союзного государства». Профицит бюджета в размере 1815,7 млн росс. рублей планируется направить на финансирование программ и проектов, находящихся в высокой степени готовности. Проект бюджета Союзного государства внесен на рассмотрение в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.