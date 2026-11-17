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Союзное государство
ПРОЕКТ СОЮЗНОГО БЮДЖЕТА НА 2027 ГОД ОДОБРЕН СОВМИНОМ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
10:45 18.11.2026
Проект союзного бюджета на 2027 год одобрен Советом Министров Союзного государства, сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.
Доходы бюджета запланированы в объеме 8060,3 млн росс. рублей.
Основной источник поступления доходов — согласованные отчисления двух стран в размере 6918,6 млн росс. рублей.
Расходы — 6244,6 млн росс. рублей. Их направят на финансирование пяти программ и трех проектов, реализацию 36 мероприятий, функционирование органов Союзного государства и АНО «Медиакомпания Союзного государства».
Профицит бюджета в размере 1815,7 млн росс. рублей планируется направить на финансирование программ и проектов, находящихся в высокой степени готовности.
Проект бюджета Союзного государства внесен на рассмотрение в Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.
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