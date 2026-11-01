Александр Лукашенко 16 ноября подписал указ № 409, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о единой аграрной политике в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба президента.

Международным договором закрепляются основная цель и направления реализации аграрной политики. Заключение соглашения будет способствовать развитию единого аграрного рынка Союзного государства.

Полномочия на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание предоставлены Министерству сельского хозяйства и продовольствия.