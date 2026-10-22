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Союзное государство


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ СОЗДАДУТ ЕДИНУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА


12:17 23.10.2026

Заместители министров аграрных ведомств Беларуси и России Игорь Дорофейчик и Роман Некрасов провели заседание, посвященное развитию животноводства и птицеводства в рамках Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2027–2029 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, стороны обсудили совместные проекты по мясному скотоводству, обменялись наработками в передовых технологиях селекции, расширили компетенции и кооперацию в производстве ветеринарных лекарственных средств. Значимость встрече придало подписание соглашения о создании единой цифровой платформы красного молочного скота Союзного государства. Документ подписали директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела» Ольга Луконина и генеральный директор РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству» Александр Портной.

Цифровая платформа станет эффективным инструментом для отслеживания генетического потенциала поголовья, селекционной работы и обмена племенным материалом между странами.

«Мы обладаем серьезными компетенциями в племенном деле и выращивании скота, готовы активно развивать сотрудничество и обмениваться лучшими практиками с российскими коллегами», – подчеркнул Игорь Дорофейчик.

Роман Некрасов, в свою очередь, отметил долгосрочную перспективу направления: «Анализ мирового рынка показывает, что производство говядины в ближайшие десятилетия будет только расти. Нам есть над чем работать совместно – и в технологиях, и в селекции».

Создание единой цифровой платформы заложит научный фундамент для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства в Союзном государстве, повысив конкурентоспособность отрасли на мировых рынках.
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