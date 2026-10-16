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Союзное государство
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ
11:29 19.10.2026
Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич 16 октября 2026 года провел рабочую встречу с заместителем председателя Правительства России Александром Новаком в Москве на полях Российской энергетической недели.
Как сообщает пресс-служба Правительства, стороны обсудили перспективы сотрудничества в отраслях топливно-энергетического комплекса, в том числе развитие совместных программ в Союзном государстве.
Во время встречи было отмечено, что ключевым во взаимодействии двух стран является продвижение интеграционного строительства Союзного государства. Успешно выполняются задачи, нацеленные на завершение формирования единого социально-экономического пространства, создание комфортных условий для жизни граждан и ведения бизнеса, наращивание совместных инвестиций и воплощение инновационных проектов.
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