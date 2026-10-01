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Союзное государство
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДЕМОНСТРИРУЮТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
12:26 02.10.2026
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович провел встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным, сообщает пресс-служба белорусского профильного ведомства.
Алексей Ляхнович отметил, что за последнее время взаимодействие с российской стороной вышло на принципиально новый уровень:
«В условиях современных вызовов мы уже успешно решаем стратегические задачи. Двустороннее транспортное сообщение, включая железнодорожный и авиационный секторы, сохраняет стабильный тренд на увеличение»
Андрей Никитин также обратил внимание на укрепление партнерства и положительную динамику во всех сферах транспортного взаимодействия:
«Наши совместные проекты реализуются без каких-либо трудностей и, более того, показывают стабильный и уверенный рост»
Отдельной темой обсуждения стало внедрение цифровых технологий и искусственного интеллекта в транспортную отрасль.
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