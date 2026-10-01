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Союзное государство


ТУРЧИН ПОДВЕЛ ИТОГИ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


12:01 02.10.2026

Беларусь и Россия развивают взаимодействие по широкому кругу направлений, в числе которых промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспортная сфера. О достигнутых результатах и дальнейших планах 1 октября 2026 года рассказал премьер-министр Александр Турчин на заседании Совета Министров Союзного государства, передает пресс-служба Правительства.

"На заседание вынесен ряд опорных вопросов, которые касаются стратегических задач нашего союза на ближайшую перспективу. Прежде всего имею в виду рассмотрение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на очередной трехлетний период. Акцент в документе делаем на развитии ключевых сфер - промышленная политика, технологический суверенитет, обеспечение продовольственной безопасности, транспорт, энергетика, здравоохранение и туризм", - отметил Александр Турчин.

Ключевым фактором экономической безопасности Союзного государства является импортозамещение в промышленности. Сегодня реализовываются 24 совместных импортозамещающих инвестиционных проекта. Белорусский МАЗ и российская группа компаний "Итэлма" создали электробус с практически полной локализацией - из белорусских и российских комплектующих. БЕЛАЗ и "Норникель" реализуют перспективный проект по созданию предприятия по производству и капитальному ремонту подземной горной техники. Он направлен на импортозамещение погрузочно-доставочных машин и шахтных самосвалов, работающих как на дизельном топливе, так и на альтернативных источниках энергии. "Кстати, это готовый претендент на статус товара Союзного государства. Подобных проектов должно быть больше, так как расширение кооперации в производственном секторе прямо влияет на повышение конкурентоспособности наших товаров", - отметил премьер-министр.

Недавно создан Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства, деятельность которого станет фильтром от экспансии некачественных товаров и будет способствовать устранению технических барьеров во взаимной торговле. Запущен проект "Товар Союзного государства": первыми в качестве таковых признаны карьерный самосвал БЕЛАЗ и автобусы МАЗ. "Сейчас важно наполнить статус реальным содержанием. Это может быть обеспечение равного доступа союзной продукции к государственным, муниципальным и корпоративным закупкам в обеих странах, особые условия кредитования и другое", - сделал акцент Глава белорусского Правительства.

Продолжается взаимодействие в сфере сельского хозяйства. "Министерства смогли достичь понимания по соглашению о единой аграрной политике, ожидаем подписания документа до конца года. Это в первую очередь позволит приступить к практической реализации проектов Союзного государства в целях повышения уровня продовольственной безопасности", - подчеркнул Александр Турчин.

Положительная динамика отмечается в транспортной сфере. За семь месяцев этого года через российские порты перевезено более 9 млн т белорусских экспортных грузов, годовой прирост - почти 8%.

"Повестка сегодняшнего заседания нацелена на практическое решение задач союзного строительства. Рассчитываю, что его итогом станет выработка и принятие взаимовыгодных решений, отвечающих интересам наших стран", - заключил премьер-министр.
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