Устойчивый рост экономик Беларуси и России обеспечивается в том числе благодаря интеграции двух стран. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин на заседании Совета Министров Союзного государства, сообщает пресс-служба Правительства.

"Ключевые векторы интеграции Беларуси и России традиционно задают Главы государств. Общность их взглядов и подходов к решению проблемных вопросов на фоне непростых внешних обстоятельств позволяет быстро реализовывать общие планы на всех уровнях взаимодействия - от правительства до региона и предприятия. За последние годы Беларусь и Россия доказали, что Союзное государство - это не декларация, а рабочий механизм, который дает реальные результаты в торговле, промышленности, технологиях и социальной сфере", - отметил Александр Турчин.

Премьер-министр подчеркнул, что белорусская и российская экономики переплетены как никогда раньше. "Подставляем плечо друг к другу в рамках промышленной кооперации, вместе решаем вопросы технологического развития, обеспечиваем насыщение рынка продовольственными и потребительскими товарами. Несмотря на продолжающееся давление, экономики Беларуси и России демонстрируют положительную траекторию роста. В такой устойчивости есть заслуга и нашей тесной интеграции. В текущем году взаимная торговля продолжает устанавливать рекорды. За восемь месяцев этого года товарооборот Беларуси и России увеличился более чем на 20%. Особо примечательно то обстоятельство, что мы достигли практически полной сбалансированности в динамике взаимных поставок. Высокими темпами растет взаимная торговля услугами, традиционные флагманы здесь - транспорт, строительство, деловые и компьютерные услуги", - обозначил премьер-министр.

Как отметил Александр Турчин, в первые дни октября белорусская столица выступает как интеграционная площадка, принимает представительные делегации стран ЕАЭС и участников выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". Сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства предстоит принять решение по широкому кругу вопросов, входящих в компетенцию правительств и отработать темы, которые выносятся на рассмотрение Высшего госсовета Союзного государства.