Беларусь и Россия подписали Меморандум о сотрудничестве по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Минск». Подписи под документом поставили министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович и министр транспорта России Андрей Никитин. Мероприятие состоялось в рамках заседания Совета Министров Союзного государства в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, соглашение предусматривает сотрудничество по проектированию, строительству и последующей эксплуатации ВСМ. Сейчас идет процесс полномасштабной предварительной проработки данной инициативы. Меморандум охватывает координацию действий и обмен опытом, промышленную кооперацию и подготовку кадров. Проект станет мощным стимулом для деловой активности, торговли, инвестиций и роста туристической индустрии Союзного государства.

Кроме того, со 2 апреля текущего года запущены приграничные поезда: Смоленск – Витебск и Смоленск – Орша. «Бесшовное» пересечение границы по цене пригородной электрички привлекло широкий интерес у граждан двух стран. Результаты пилотных проектов кратно превзошли прогнозы. По итогам года будет рассмотрен вопрос дальнейшего масштабирования железнодорожного сообщения.

На заседании Союзного Совмина премьер-министр Беларуси Александр Турчин также отметил, что за восемь месяцев этого года товарооборот двух стран увеличился более чем на 20%:

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