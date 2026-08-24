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Союзное государство


ЛУКАШЕНКО: ПРОЕКТ САМОЛЕТА «ОСВЕЙ» НУЖЕН НА ОБЩЕМ РЫНКЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


13:33 25.08.2026

Александр Лукашенко на встрече с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым заявил о необходимости реализации совместного проекта самолета «Освей». Переговоры прошли 25 августа во Дворце Независимости. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Есть там некие недоразумения. Но, я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки "Освей" был. Он нужен на нашем общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет. Ну а для нас — приобретение новых компетенций», — сказал Лукашенко. Он отметил, что Беларусь уже занимается ремонтом многих самолетов и кое-что умеет делать. «Не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности», — добавил глава государства.

Президент также поблагодарил Мантурова за поддержку белорусских предприятий по двум направлениям — автомобильному и авиационному. Лукашенко подчеркнул готовность Минска к углублению промышленной кооперации с Москвой, отметив, что промышленность является основой экономик обеих стран.

В завершение встречи за значительный вклад в развитие торгово-экономических отношений и укрепление технологического суверенитета Союзного государства Денис Мантуров был награжден орденом Дружбы народов.
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