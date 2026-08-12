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Союзное государство
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
09:14 13.08.2026
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
Мероприятие стало логическим продолжением диалога, начатого ранее в Чолпон-Ате, а также развития договоренностей, которые были достигнуты главами правительств двух стран — Александром Турчиным и Михаилом Мишустиным.
В ходе нынешних переговоров стороны предметно обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия. Главный акцент чиновники сделали на взаимных поставках энергетических ресурсов. По итогам встречи участники подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему углублению интеграционных процессов. Реализация этих планов призвана заметно укрепить общую энергетическую безопасность Союзного государства.
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