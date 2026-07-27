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Союзное государство


РОССИЯ И БЕЛАРУСЬ ПЕРЕХОДЯТ НА ОБЩИЙ РЫНОК ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ


11:16 28.07.2026

Россия и Беларусь официально завершили создание общего рынка драгоценных металлов и камней в рамках Союзного государства. Президент России Владимир Путин 26 июля подписал Федеральный закон, ратифицирующий ключевое двустороннее соглашение, сообщает пресс-служба Минфина Беларуси.

Ранее, 21 мая 2026 года, аналогичный документ утвердил президент Беларуси Александр Лукашенко, что запустило полную интеграцию профильных отраслей двух стран.

Новый закон не только объединяет рынки, но и внедряет сквозной порядок взаимного контроля за оборотом ценностей. Страны договорились о полном взаимном признании государственных пробирных клейм и цифровых средств идентификации на ювелирных изделиях. Благодаря этому производители смогут свободно поставлять продукцию на рынки друг друга без прохождения повторных проверок и маркировок на границе.
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