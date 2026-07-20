Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев ознакомился с ходом реализации союзного проекта в транспортной сфере. Об этом сообщает портал soyuz.by

Напомним, старт проекту был дан 2 апреля текущего года – в День единения народов Беларуси и России. Маршрут быстро обрел популярность, особенно в дни Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Добраться из Смоленска в фестивальный Витебск теперь можно за два часа, ранее дорога занимала 5 часов. Вместимость комфортабельного пассажирского состава — 138 пассажирских мест.

Важная союзная инициатива направлена в первую очередь на комфорт граждан Союзного государства. Для удобства как белорусов, так и россиян, при приобретении билетов сохранены все льготы для отдельных категорий граждан, которые действуют в зоне ведения как РЖД, так и БЖД.

В том, что проект востребован Госсекретарь СГ убедился собственными глазами. Вместе с сотрудниками Постоянного Комитета СГ Сергей Глазьев проехал по маршруту в качестве пассажира