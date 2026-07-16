ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Союзное государство


РОССИЯ ЗАВЕРШИЛА РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ


13:33 17.07.2026

На 617-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили ратификацию соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, сообщает Совет Федерации России.

Вопрос представила член Комитета СФ по международным делам Анна Отке.

По ее словам, целью соглашения является формирование на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь общего рынка драгметаллов, камней и изделий из них, обеспечивающего их свободное обращение.

Координируется развитие российско-белорусского сотрудничества в сфере государственного контроля и надзора за оборотом драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них, а также создание единого информационного пространства для обмена информацией о перемещении ювелирных изделий между двумя государствами. Это предусматривает, в том числе, взаимное признание средств идентификации и государственных пробирных клейм в торговле ювелирными изделиями, требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.

Соглашение является бессрочным. Оно вступает в силу по истечении 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2026
валюта курс
EUR 3.3075
USD 2.8846
RUB 3.7056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3044 +0.0086
USD 2.8846 -0.0018
RUB 3.7056 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3050 3.3090
USD 2.8880 2.8920
RUB 3.5000 3.5300
подробнее

Конвертация в банках
на 17.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1480
EUR/RUB 93.5500 94.3000
USD/RUB 81.8000 92.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте