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Союзное государство
РОССИЯ ЗАВЕРШИЛА РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ ПО ДРАГОЦЕННЫМ МЕТАЛЛАМ
13:33 17.07.2026
На 617-м заседании Совета Федерации сенаторы одобрили ратификацию соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, сообщает Совет Федерации России.
Вопрос представила член Комитета СФ по международным делам Анна Отке.
По ее словам, целью соглашения является формирование на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь общего рынка драгметаллов, камней и изделий из них, обеспечивающего их свободное обращение.
Координируется развитие российско-белорусского сотрудничества в сфере государственного контроля и надзора за оборотом драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них, а также создание единого информационного пространства для обмена информацией о перемещении ювелирных изделий между двумя государствами. Это предусматривает, в том числе, взаимное признание средств идентификации и государственных пробирных клейм в торговле ювелирными изделиями, требований к опробованию, анализу и клеймению ювелирных и других изделий.
Соглашение является бессрочным. Оно вступает в силу по истечении 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
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