Совет Министров СГ 14 июля принял постановление "О цифровизации бюджетного процесса в Союзном государстве". Документ опубликован на сайте Постоянного комитета Союзного государства.

Как сообщает портал soyuz.by, согласно постановлению, исполнителем работ по цифровизации бюджетного процесса в Союзном государстве определен Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь. Предусмотрена возможность привлечения соисполнителей - российских компаний, имеющих опыт работы по автоматизации процессов исполнения бюджетов различного уровня и взаимодействия бюджетной системы с органами Федерального казначейства.

Постоянный комитет Союзного государства будет обеспечивать цифровизацию процессов по исполнению бюджета СГ, контролю на всех стадиях исполнения бюджета СГ, подготовке отчетов о его исполнении, обеспечивающих информационное взаимодействие с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" и автоматизированной системой государственного казначейства Министерства финансов Беларуси.