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Союзное государство


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ СВЕРИЛИ ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ


11:28 15.07.2026

Под председательством министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Артура Карповича в формате видеоконференцсвязи состоялось третье заседание Совета Союзного государства по защите прав потребителей. В работе также приняли участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители ведомств и общественных организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, участники обсудили правоприменительную практику при выявлении недостатков в технически сложных товарах, а также вопросы реализации цифровых продуктов. Кроме того, состоялся обмен мнениями об актуальных изменениях национального законодательства двух стран и ходе имплементации Единых правил.

Карпович отметил высокую эффективность межведомственного взаимодействия и паритетного формата работы Совета. «Все больше потребителей обращаются к ресурсу нашего взаимодействия, к ресурсу Единых правил: в МАРТ поступают обращения российских граждан, МАРТ обращается в Роспотребнадзор за помощью — вопросы потребителей решаются», — подчеркнул министр.

По итогам заседания белорусская сторона предложила провести четвертую встречу в декабре в очном формате на территории республики. Анна Попова поддержала инициативу, заметив, что текущая ситуация требует более продуктивного личного общения.

Напомним, Совет создан в рамках реализации межправительственного Соглашения об обеспечении равных прав потребителей, подписанного в марте 2025 года во время официального визита Александра Лукашенко в Россию.
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