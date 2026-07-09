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Союзное государство
БЕЛАРУСЬ УТВЕРДИЛА УСЛОВИЯ РАБОТЫ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
09:29 10.07.2026
Александр Лукашенко подписал Закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России об условиях функционирования Белорусско-Российского университета.
Как сообщает пресс-служба президента, соглашением урегулированы отдельные вопросы образовательной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного образовательного учреждения высшего образования в соответствии с законодательством двух стран, сложившейся практикой и механизмом взаимодействия между белорусской и российской сторонами.
При этом образовательная деятельность, лицензирование, аккредитация и аттестация, порядок зачисления лиц для получения образования по белорусским образовательным программам будут осуществляться в соответствии с национальным законодательством, по российским программам - в соответствии с законодательством этой страны.
Реализация соглашения позволит создать дополнительные условия для развития совместной образовательной среды, расширения научной, научно-технической и инновационной деятельности университета, в том числе с привлечением организаций Беларуси и России, что будет способствовать подготовке высококвалифицированных инженерных кадров в интересах экономики Союзного государства.
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