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Союзное государство
ГРАЖДАНАМ СГ МОГУТ УПРОСТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ
09:06 10.07.2026
Александр Лукашенко 9 июля подписал указ № 228, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в Соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства от 24 января 2006 года.
Как сообщает пресс-служба президента, проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с трех до двух месяцев.
Расширяется перечень документов граждан Республики Беларусь, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории Российской Федерации (биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта).
На проведение переговоров по проекту Протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.
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