Товарооборот между Беларусью и Россией за 5 месяцев прибавил почти 20%. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин на переговорах с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным во время международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге, передает пресс-служба Совмина.

Главы Правительств продолжили обсуждение актуальной повестки двустороннего сотрудничества. Александр Турчин подчеркнул, что за годы существования "ИННОПРОМ" доказал свою важность для двух стран. На площадке можно оценить достижения промышленности и наметить дальнейший план взаимодействия.

"Взаимоотношения демонстрируют уверенный рост. По итогам пяти месяцев мы добавили более 20% во взаимном товарообороте. Это свидетельствует о том, что мы находимся на правильном пути. В рамках Союзного государства решаем перечень вопросов и задач в условиях беспрецедентного санкционного давления, - отметил Александр Турчин. - Уверен, что темп взаимных встреч, наших дискуссий сохранится".

По словам премьер-министра, взаимодействие Правительств находится на высочайшем уровне. "Я благодарен, что вы всегда 24/7 на связи, и любые вопросы, которые у нас возникают, оперативно решаем", - отметил Александр Турчин, обратив внимание, что по целому ряду направлений, которые вчера обсуждались, уже найдены развязки.

Также премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым. Стороны рассмотрели вопросы промышленной кооперации и импортозамещения. Александр Турчин подчеркнул, что в двух странах реализуется значительное количество совместных проектов.

Как сообщалось, выставка "ИННОПРОМ" начала свою работу в Екатеринбурге. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Основная тема выставки - "Индустрия 360: производство без границ". Особое внимание будет уделено формированию гибких производств, создаваемых на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем.

Белорусская экспозиция на выставке объединила более 20 ведущих предприятий: Белорусский металлургический завод, "Интеграл", "Белкоммунмаш", Минский автомобильный завод, Минский тракторный завод, "Могилевлифтмаш" и другие флагманы промышленности. На стенде Made in Belarus представили широкую линейку продукции: от металлопроката и микроэлектроники до современных образцов электротранспорта и медицинского оборудования.

Выставка продлится до 9 июля.