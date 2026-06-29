Реестр имущества Союзного государства официально введен в эксплуатацию.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, в него уже включены все объекты, созданные за счет средств союзного бюджета. Сформирована структура учета, а первые записи внесены на основе данных из национальных информационных систем Беларуси и России. Наполнение реестра планируется завершить к 1 сентября 2026 года.

Как отметила генеральный директор Национального кадастрового агентства Виктория Красовская, создание реестра имущества Союзного государства – большой шаг, направленный на унификацию подходов по учету имущества, создаваемого в рамках программ Союзного государства, прозрачность расходования средств союзного бюджета, упрощение принятия управленческих решений. Национальное кадастровое агентство определено оператором реестра, что позволит в дальнейшем на регулярной основе проводить улучшение функциональных возможностей реестра и оперативно решать возникающие при его ведении вопросы.

В реестр уже внесено 2 655 объектов (428 - в России, 2 227 - в Беларуси). С учетом множественности экземпляров общее количество единиц учета превышает 500 тысяч.

В реестр вносится уникальное название объекта учета с указанием его количества, то есть объект может быть в нескольких экземплярах. Потому единиц больше, чем объектов.

На данном этапе выполняется актуализация информации. Объекты, приобретенные еще в 1998–2000 годах, проходят оценку на предмет необходимости их сохранения в реестре. Параллельно госзаказчики и исполнители союзных программ актуализируют сведения о текущем имуществе.

Эффект для системы:

Единый учет имущества от Минска и Калининграда до Камчатки и Владивостока.

Повышение прозрачности расходования средств союзного бюджета.

Упрощение принятия управленческих решений для органов Союзного государства, Минфинов, Счетной палаты РФ и Комитета госконтроля Беларуси.

В дальнейшем функционал реестра будет улучшаться, а перечень объектов - пополняться по мере создания нового имущества в рамках союзных программ.