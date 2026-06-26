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Союзное государство
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕН МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ «ТОВАРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА»
09:57 29.06.2026
Правительством утвержден механизм экспортного финансирования реализации "товаров Союзного государства". Соответствующее постановление Совета Министров Беларуси от 25 июня 2026 г. №320 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2023 г. №58" подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, документ направлен на совершенствование механизмов экспортного финансирования в рамках указа президента от 25 августа 2006 года №534 "О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)".
Постановлением предусмотрена возможность осуществления экспортного финансирования реализации товаров, произведенных на территории России, и обладающих статусом "товар Союзного государства", то есть с долей белорусской составляющей в этих товарах не менее 25%.
В 2026 году статус "товар Союзного государства" может быть присвоен только в отношении четырех товарных групп (станки, автобусы, грузовые автомобили, микроэлектроника). С 2027 года - в отношении любых товарных групп.
Для обеспечения экспортного финансирования в 2026 году товаров, не обладающего статусом "товар Союзного государства", предусмотрена возможность финансирования реализации товаров, произведенных на территории России в рамках лицензионных договоров с использованием белорусских комплектующих.
Объем экспортного финансирования будет осуществляться в пределах стоимости поставляемых белорусских комплектующих для производства на территории России реализуемых товаров. Реализация механизма позволит сформировать условия для наращивания экспорта промышленной и иной продукции на российский рынок.
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