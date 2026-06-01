Взаимодействие Беларуси и Башкортостана вносит серьезный вклад в развитие Союзного государства. Такое мнение выразил Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на открытии двусторонних переговоров компаний Беларуси и Башкортостана, сообщает пресс-служба Правительства.

Виктор Каранкевич отметил, что мероприятие проходит в рамках важного события - Форума регионов Беларуси и России, которому уделяется особое внимание со стороны Президента Республики Беларусь и Президента Российской Федерации.

"Серьезный вклад в развитие Союзного государства вносит и двустороннее взаимодействие, взаимоотношения между Республикой Беларусь и Республикой Башкортостан. Сегодняшнее мероприятие также показывает большой интерес со стороны бизнес-кругов. Это реальная практическая возможность для встречи, обсуждения и реализации совместных проектов, и она является определенной точкой роста. Сегодня в этом мероприятии участвуют представители более 120 субъектов хозяйствования, организаций из Беларуси и Башкортостана, которые охватывают большое количество сфер и направлений деятельности. Это в первую очередь промышленная кооперация в сфере машиностроения, автомобилестроения, микроэлектроники, возможности автоматизации и цифровизации технологических процессов, жилищно-коммунальная сфера, дорожно-строительная отрасль, новые технологии, а также сельское хозяйство. И это далеко не весь перечень направлений, которые представляют взаимный интерес для взаимовыгодного роста между нашими республиками", - отметил вице-премьер.

Виктор Каранкевич уточнил, что именно от активности компаний и их целеустремленности к генерации новых идей будет зависеть эффективность работы как самих предприятий, так и экономик двух республик и Союзного государства в целом. "Поэтому генерируйте, обменивайтесь опытом, технологиями, компетенциями, дополняйте друг друга. Я уверен, что сегодняшняя встреча будет наполнена новыми совместными проектами на долгосрочное взаимодействие", - добавил Заместитель Премьер-министра Беларуси.