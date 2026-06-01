Результаты контрольных мероприятий рассмотрены сегодня на совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России, сообщает Telegram-канал КГК.

Мероприятие состоялось в формате видеосвязи под председательством главы КГК Василия Герасимова и заместителя председателя Счетной палаты России Галины Изотовой.

В ходе заседания Председатель Комитета госконтроля Беларуси подчеркнул, что регулярное проведение совместных и параллельных контрольных мероприятий позволяет не только обеспечить прозрачность расходования общих финансовых ресурсов, но и выявлять резервы для повышения эффективности союзных программ.

Внешняя проверка подтвердила данные отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2025 год по доходам и расходам. Доходы бюджета исполнены в объеме 7,6 млрд. рос. рублей (100,2% планового показателя), расходы бюджета составили 6,8 млрд. рос. рублей (96,1%).

В 2025 году за средства бюджета Союзного государства осуществлялась реализация 7 совместных программ, 2 проектов и исполнение 43 мероприятий. При этом контрольными органами отмечена недостаточная востребованность такой формы, как проекты Союзного государства, которые реализуются только в сфере культуры.

Важный момент – внедрение в экономику результатов программ. «Задача всех заинтересованных в том, чтобы программы давали реальный и измеримый результат», - особо отметил Василий Герасимов.

На заседании также рассмотрены результаты проверок отдельных программ. Отмечен ряд недостатков и нарушений, о чем будут проинформированы заинтересованные государственные органы.