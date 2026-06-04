Комитет по стандартизации и качеству Союзного государства будет «одним окном» для решения вопросов бизнеса. Об этом заявила председатель Госстандарта Елена Моргунова на заседании панельной дискуссии «Союзное государство: время быть первыми» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, решение о создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства направлено на построение механизма союзной координации с целью пресечения ввоза несоответствующей продукции, предотвращения появления барьеров во взаимной торговле и торговле с третьими странами, повышения защиты рынка от небезопасной и некачественной продукции, защиты прав потребителей и отечественных производителей товаров.

Одной из ключевых задач комитета являются работы по стандартизации на уровне Союзного государства. «На сегодняшний день уже подписано и реализуется пять планов стандартизации Союзного государства. Это план в сфере детского питания, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области грузовых автомобилей, электробусов, станкостроения. Данные планы содержат тот перечень стандартов, которые наиболее чувствительны для промышленности двух стран и позволят нивелировать технические барьеры на этапе определения требований к продукции», – отметила Елена Моргунова.

Комитет по стандартизации и качеству также призван содействовать гармонизации требований и устранению препятствий в торговле как на территории Союзного государства, так и на внешних рынках, оказывать методологическую и консультативную помощь производителям в выходе на рынки третьих стран, содействовать повышению качества продукции на союзной территории.

Елена Моргунова рассказала о составе комитета, подчеркнув: «Мы собираем за одним столом всех ключевых игроков, от которых зависит и судьба создания товара, и его обращение на союзной территории. Представлены те, кто пишет стандарты, кто отвечает за точность измерений и подтверждает законность выдачи сертификатов. Участие Минпромторга России и Госстандарта Беларуси означает, что решения комитета – это не просто «советы», это позиция профильных ведомств. Присутствие Постоянного комитета Союзного государства гарантирует, что эта работа не будет идти вразрез с общим курсом интеграции. И такое представительство превращает комитет в «одно окно», в результате чего бизнесу не нужно будет бегать по разным инстанциям, по разным ведомствам в двух странах. Они могут на площадке комитета решить все рабочие, экспертные вопросы».

Первое заседание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства состоится 25 июня 2026 г. в г. Молодечно в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России.