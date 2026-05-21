|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.05.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Союзное государство
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С РОССИЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО РЫНКА ДРАГМЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ
09:55 22.05.2026
Александр Лукашенко подписал Закон, ратифицирующий Соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них, сообщает пресс-служба президента.
Международным договором определяются условия для формирования общего рынка драгоценных металлов и камней, а также изделий из них в рамках Союзного государства. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.05.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 21.05.2026
Курсы в банках
на 22.05.2026
Конвертация в банках
на 22.05.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте