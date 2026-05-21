Александр Лукашенко подписал Закон, ратифицирующий Соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями, а также изделиями из них, сообщает пресс-служба президента.

Международным договором определяются условия для формирования общего рынка драгоценных металлов и камней, а также изделий из них в рамках Союзного государства. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом.