В Пскове прошло заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. На повестке дня был широкий круг вопросов взаимодействия Беларуси и России, включая союзные проекты по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, а также субсидирование авиаперелетов между двумя странами, передает Информационно-аналитический портал Союзного государства Soyuz.by

Как сообщил Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев, участники заседания обсудили проектировки основных направлений реализации договора о Союзном государстве на следующие три года. Речь шла о конкретных вопросах, касающихся совместных проектов в области промышленности. В частности, обсуждались крупномасштабные проекты, включая продолжение работы предприятий нефтехимической и легкой промышленности, которые сегодня сталкиваются с трудностями, связанными с избытком товаров.

Кроме того, были рассмотрены вопросы проведения культурных мероприятий. Принято решение поддержать инициативу по проведению серии концертов в российских городах.

Особое внимание на заседании уделили взаимодействию в сфере обеспечения единого транспортного пространства. Сергей Глазьев напомнил, что министерства транспорта Беларуси и России отчитались о запуске пассажирского трансграничного сообщения между прилежащими субъектами. Был намечен следующий шаг в этом направлении — запуск скоростного электропоезда между Псковской областью и Витебской областью. По словам Глазьева, Министерство транспорта готово уже в этом году приступить к реализации этого пилотного проекта.