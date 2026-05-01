Совет Министров одобрил проект Программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Проект Программы в установленном порядке будет внесен в Совет Министров Союзного государства. Предыдущая программа в данной сфере реализовывалась с 2019 по 2024 год и признана завершенной.

Проектом Программы предусматривается:

повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам Беларуси и России, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе с использованием новых разработок;

проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий Беларуси и России с целью их возврата в хозяйственный оборот, а также совершенствование технологий аграрного производства;

другие мероприятия, направленные на снижение рисков и обеспечение радиационной защиты населения.

Государственными заказчиками от Республики Беларусь определяются МЧС (координатор), Минздрав, Минприроды и НАН Беларуси.

Планируемый объем финансирования Программы на 2026-2030 годы составляет 1 998,3 млн. российских рублей из бюджета Союзного государства.