Союзное государство
СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТ НОВОЙ ПРОГРАММЫ СГ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС
16:48 14.05.2026
Совет Министров одобрил проект Программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.
Проект Программы в установленном порядке будет внесен в Совет Министров Союзного государства. Предыдущая программа в данной сфере реализовывалась с 2019 по 2024 год и признана завершенной.
Проектом Программы предусматривается:
повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам Беларуси и России, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе с использованием новых разработок;
проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий Беларуси и России с целью их возврата в хозяйственный оборот, а также совершенствование технологий аграрного производства;
другие мероприятия, направленные на снижение рисков и обеспечение радиационной защиты населения.
Государственными заказчиками от Республики Беларусь определяются МЧС (координатор), Минздрав, Минприроды и НАН Беларуси.
Планируемый объем финансирования Программы на 2026-2030 годы составляет 1 998,3 млн. российских рублей из бюджета Союзного государства.
