СОВМИН ОДОБРИЛ ПРОЕКТ НОВОЙ ПРОГРАММЫ СГ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС


16:48 14.05.2026

Совет Министров одобрил проект Программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Проект Программы в установленном порядке будет внесен в Совет Министров Союзного государства. Предыдущая программа в данной сфере реализовывалась с 2019 по 2024 год и признана завершенной.

Проектом Программы предусматривается:

повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам Беларуси и России, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в том числе с использованием новых разработок;

проведение обследований отселенных (отчужденных) территорий Беларуси и России с целью их возврата в хозяйственный оборот, а также совершенствование технологий аграрного производства;

другие мероприятия, направленные на снижение рисков и обеспечение радиационной защиты населения.

Государственными заказчиками от Республики Беларусь определяются МЧС (координатор), Минздрав, Минприроды и НАН Беларуси.

Планируемый объем финансирования Программы на 2026-2030 годы составляет 1 998,3 млн. российских рублей из бюджета Союзного государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.05.2026
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.7697
RUB 3.8183
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2461 -0.0119
USD 2.7697 -0.0075
RUB 3.8183 +0.0126
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3650
USD 2.8220 2.8270
RUB 3.7860 3.7970
подробнее

Конвертация в банках
на 14.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1870
EUR/RUB 88.3500 88.6000
USD/RUB 74.4000 74.5879
подробнее
