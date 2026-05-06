Проект союзной интеграции на 2027–2029 годы рассмотрят на заседании Группы высокого уровня 19 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, ход работы по согласованию этого стратегического документа на будущий трехлетний цикл станет центральной темой встречи представителей Минска и Москвы.

Ранее, 5-6 мая, состоялся очередной раунд переговоров в онлайн-формате, посвященный реализации положений Договора о создании Союзного государства. В обсуждении участвовали представители профильных ведомств Беларуси и России, а также Постоянного комитета Союзного государства во главе с Госсекретарем Сергеем Глазьевым. Белорусскую сторону на встрече представила заместитель министра экономики Алеся Абраменко.

В ходе переговоров стороны детально разобрали все разделы проекта и смогли существенно сблизить позиции по широкому кругу вопросов. Координатором переговорного процесса от Республики Беларусь выступает Министерство экономики.

После рассмотрения на заседании Группы высокого уровня итоговый пакет договоренностей будет внесен на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства.