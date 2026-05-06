Союзное государство


ПРОЕКТ СОЮЗНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА 2027–2029 ГОДЫ РАССМОТРЯТ НА ЗАСЕДАНИИ ГРУППЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 19 МАЯ


07:28 07.05.2026

Проект союзной интеграции на 2027–2029 годы рассмотрят на заседании Группы высокого уровня 19 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, ход работы по согласованию этого стратегического документа на будущий трехлетний цикл станет центральной темой встречи представителей Минска и Москвы.

Ранее, 5-6 мая, состоялся очередной раунд переговоров в онлайн-формате, посвященный реализации положений Договора о создании Союзного государства. В обсуждении участвовали представители профильных ведомств Беларуси и России, а также Постоянного комитета Союзного государства во главе с Госсекретарем Сергеем Глазьевым. Белорусскую сторону на встрече представила заместитель министра экономики Алеся Абраменко.

В ходе переговоров стороны детально разобрали все разделы проекта и смогли существенно сблизить позиции по широкому кругу вопросов. Координатором переговорного процесса от Республики Беларусь выступает Министерство экономики.

После рассмотрения на заседании Группы высокого уровня итоговый пакет договоренностей будет внесен на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.05.2026
валюта курс
EUR 3.3274
USD 2.8258
RUB 3.7770
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.05.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3273 +0.0179
USD 2.8258 -0.0047
RUB 3.7770 +0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3400 3.3600
USD 2.8370 2.8480
RUB 3.7250 3.7300
подробнее

Конвертация в банках
на 06.05.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1730 1.1780
EUR/RUB 89.2000 90.3996
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
